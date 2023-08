Farmacia solidaria: una tucumana formó una red de ayuda para personas que no pueden comprar remedios

“En la pandemia hubo muchas necesidades. No sólo desocupación y falta de medicamentos. También había hambre. Así que esos meses pedía también, a cambio de la medicación, que colaboren con un alimento no perecedero. Llevábamos la comida casa por casa, durante el aislamiento”, cuenta Isabel a LA GACETA. De Facebook, el grupo de colaboración se “mudó” a un chat de Whatsapp, con más de 800 personas. Allí se reparten tareas: algunos aportan medicamentos, otros van a buscar las donaciones y finalmente están los que hacen la entrega puerta a puerta. Tan organizados están, que hasta consiguen remedios que no están en las farmacias o recibieron pedidos de ayuda desde otras provincias, por ejemplo de La Rioja.