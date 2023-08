Legislatura: piden citar a dos ministros por las amenazas de bomba

Consideró luego que “pese a la gravedad de la situación, no se escuchan las voces de los responsables de la seguridad y la educación de la provincia”. “Es como que nadie quisiera hacerse cargo de los problemas. Las amenazas de bomba a las instituciones educativas se están multiplicando y no se conoce que haya una investigación seria sobre el problema. Es increíble que no haya equipos técnicos capaces de determinar de dónde vienen estos ataques”, reprochó el radical.