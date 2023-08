Canelada pide que se avance en la investigación por las amenazas de bomba a colegios y escuelas

Canelada advirtió que el Gobierno está en piloto automático. “Es como que nadie quisiera hacerse cargo de los problemas. Las amenazas de bomba a las instituciones educativas se están multiplicando y no se conoce que haya una investigación seria sobre el problema. Es increíble que no haya equipos técnicos capaces de determinar de donde vienen estos ataques. Hay que tomarlo con más seriedad. No alcanza solo con declaraciones a los medios o recomendaciones a los chicos”, precisó.