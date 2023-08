La Argentina en los tiempos de la cólera

Hay similitudes que no dejan de ser perturbadoras. No hay ni hubo guerra de Troya en la Argentina y, sin embargo, el país vive horas de posguerra. Hay escasez de arroz, de harina y hasta de azúcar. Otras veces escasean las naftas, como estos días de estaciones de servicio que ponen cupo al expendio. Crece la escasez de médicos especialistas que atienden a través de obras sociales o de prepagas. Y hay, sobre todo, escasez de poder adquisitivo. No hay plata; y cuando la hay, no alcanza. Como si la moneda fuera fiduciaria, tal y como le pasó a los países derrotados de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es esa guerra que la Argentina libró perdió? La guerra contra la normalidad.