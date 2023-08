Homenaje a Federico Nieva: “Una buena vida integra el arte como algo fundamental”

- Para mí, cantar es natural. Canto-guitarra es una unión que me gusta, que me hace florecer. Voy a hacer una convivencia de ambos mundos, arte superior y maravilloso. Cuando a los siete años empecé con la guitarra gracias a mi mamá, que me preguntó si quería estudiar -ella había absorbido años maravillosos del folclore argentino-, empecé un camino que el año que viene cumple 50 años. Canté desde niña, aunque en el Conservatorio de Paraná la canción no estaba como prioridad sino que era la interpretación en el instrumento. Me sumergí en la guitarra con pasión y con muchas horas de mi vida, y ahora le dí rienda suelta al gran amor de cantar, siento que me completo.