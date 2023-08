¿Quién es y cómo trabaja Lilia Lemoine, la multifacética asesora de imagen de Javier Milei?

Luego, Lilia aclaró que es la única autorizada a retocar las patillas de Javier Milei. "Javier no es un hombre coqueto, simplemente acepta que yo lo arregle porque cuando uno se ve mejor, se siente mejor. Las patillas no son ni por Carlos Saúl Menem, ni por parecerse a un prócer, ni por Elvis Presley (aunque tanto él como yo somos fanático de Elvis). Yo soy la única autorizada para recortar las patillas de Milei, pero sé también que no puedo fallar", aclaró.