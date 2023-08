Análisis tras las PASO: candidatos tucumanos cruzaron puntos de vista, sin guardarse las chicanas

Ricardo Bussi, por su parte, primero recalcó que él no es parte de la casta política. En este sentido, definió que Milei se refiere a la "casta política" como ese círculo que rodea al poder y se enriquece sin importarle los problemas de la gente. "No me interesa la casta política; soy un político experimentado", dijo. Campero, de Juntos por el Cambio, también tomó distancia de "la casta". "Pertenezco a un grupo de jóvenes soñadores que hace 10 años estamos armando un plan para reactivar la provincia", dijo. El intendente de Yerba Buena resaltó que hay pocas diferencias entre las tres listas y que "la razonabilidad hoy la tiene Patricia Bullrich".