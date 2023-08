Ataque durante las elecciones: a la cárcel, por el tiroteo en Las Talitas

En el segundo vehículo iban Nicolás Pereyra al volante y el segundo sujeto no identificado. Al observar la situación, Pereyra quiso hacer marcha atrás, chocó el auto particular de un policía y aceleró la velocidad para emprender la fuga. Fue en ese momento cuando la policía comenzó a perseguirlo a bordo de motocicletas y que se produjo el intercambio de disparos que se observa en el video difundido. Finalmente, el auto perdió el control y colisionó con una columna del alumbrado público en la circulación de la ruta nacional 9, a la altura del Acceso Norte. El sujeto no identificado se dio a la fuga mientras que Pereyra fue aprehendido, al igual que los otros cuatro hombres que no lograron escapar.