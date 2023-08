Bussi resurgió de la mano de Milei: “sorprendimos a todos”

“No es un sistema democrático el que se aplica, sino el del más macho, el del matón. A nosotros nos va mal porque no practicamos esos usos y costumbres”, aseveró Bussi. En ese sentido, consideró que el mecanismo de votación para el ámbito nacional es “más puro, más limpio”. Y admitió que su espacio no tuvo una estructura de relevancia para esta contienda. “Teníamos un fiscal por escuela; no sentamos ningún fiscal de mesa, no contábamos con los recursos”, explicó.