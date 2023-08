Dólar "agro": las liquidaciones superaron el objetivo del Gobierno de U$S2.000 millones

"Tras el restablecimiento del Programa de Incremento Exportador con el Decreto 378/2023 (norma que elevó el tipo de cambio de $300 a $340), hoy se aportaron US$ 153,31 millones. Luego de 15 días hábiles, se alcanzaron los US$ 2.127 millones, superando la meta de US$ 2.000 millones", señaló Ciara-CEC, en su cuenta oficial de Twitter.