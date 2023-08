Wanda Nara habló sobre su salud: “Me hubiera gustado que se diera de otra manera”

¿Qué pasará con Jorge Lanata?

La empresaria se refirió al conflicto con Jorge Lanata, quien aseguró que Wanda padecía de leucemia. “Me hubiera gustado que se diera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto. No le voy a hacer juicio a nadie -agregó-. Estoy en este ambiente desde muy chiquita y a veces puede pasar que hayan cosas que uno no quiere que salga. No tengo nada para decirle a quien filtró la información. Me sacudió porque en un momento donde no sabia que era lo que tenía tuve que dar explicaciones”, insistió.