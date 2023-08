Cómo envejecer una gestión y no morir en el intento

Más allá de los intentos por frenar las agujas, el reloj del tiempo político no se detiene. Manzur recorre los últimos 83 días de su segundo mandato como gobernador. Su futuro es incierto. Aquellos dirigentes que lo rodeaban poco a poco se fueron hacia otro fogón en busca del calor del nuevo poder. Manzur nominó al actual gobernador electo; cuando la Justicia le dijo que no, colocó a Miguel Acevedo como compañero de fórmula de Jaldo. El ex jefe de Gabinete siempre estuvo en la mesa chica de discusiones nacionales. Conserva su cuota de poder, pero no como antes. Coqueteó con una precandidatura presidencial y luego se ubicó en una fórmula acompañando al actual ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro que, al final, se bajó para posibilitar que Massa alcance su objetivo de ser el indiscutido referente oficialista. Sin embargo, no hay que dar por vencido a Manzur; siempre se recicló. En el camino surge la banca en el Senado, hoy en poder del primer candidato a diputado oficialista, Pablo Yedlin. No obstante, ese recorrido le causa escozor. ¿Cuál es el motivo? Un karma. Después que dejó la gobernación, a principios de siglo, Julio Miranda se refugió en la Cámara Alta. Y nunca más se supo de él. Hace ocho años, José Alperovich se fue al Senado para continuar con visibilidad política luego de haber gobernado Tucumán durante una docena de años. El tiempo y algunas situaciones judiciales le cerraron la puerta del regreso al poder.