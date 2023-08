El editorial de Federico van Mameren: "En estas PASO hay un gran pesimismo"

Según Van Mameren, el domingo va a ser un día de alegría y de miedo. "El peronismo apuesta todo a que el resultado le permita decir a Massa que ganó, aunque en realidad ninguno va a ganar. A Massa no le preocupa si le gana o no a Grabois, sino que el porcentaje de votos que saque sea mayor al del resto. Y el temor es que Grabois saque más de 8 puntos, porque ahí sí va a estar preocupado Massa. En JxC no hay dudas de que la elección va a ser muy reñida, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta van a tener un porcentaje de votos menor a los de Massa, por lo que apuntan a sumar esos votos, y el miedo es no poder mostrar la unidad porque por atrás viene Javier Milei, con su discurso de antipolítica. Y saque lo que saque, va a ser para alegría de él. Los miedos están desde el oficialismo y desde la oposición igualados. El miedo de los demás partidos es que no lleguen ni al 1,5%", argumentó.