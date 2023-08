Quién es el codiciado actor con el que estaría de novia Guillermina Valdés: “La pareja es hermosa”

"El sábado a la tarde, ella salió del departamento de él, la vieron y me avisaron. La dirección de él, donde vive, no es lejos de donde está ella. Actor, morocho, de ojos claros, no le gusta lo mediático, es cool, es un actorazo, está haciendo una serie y tuvo varias exmujeres actrices", manifestó a modo de enigmático, para luego develar: "Mandé a hacer guardia, pero no conseguí imagen, se ve que hoy no se vieron. Ella es Guillermina Valdés y él es Joaquín Furriel, está solo y tiene una hija con Paola Krum".