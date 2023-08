En Tucumán, una ex campeona mundial de box apoyó a Bullrich

Oliveras recordó su propia experiencia personal para explicar por qué el deporte debe ser una herramienta social. “Yo vengo de la miseria, comía polenta y matábamos una paloma para comer, y el deporte me cambió la vida. Cuando haces deporte, no te drogas, no fumas, no tomas; te cuidas, te queres, queres tu cuerpo y queres a los demás”, manifestó la boxeadora santafesina, que en 2021 fue candidata a diputada nacional en su provincia.