San Cayetano: un llamado para el trabajo y el disfrute de la profesión

Junto a la figura del patrono y en el oratorio también aparecen pequeñas velas, rosarios y amuletos con espigas de trigo. “Lo que más me preocupa es qué pasará con ellos y cómo van a lograr mantener a su familia. Creo que en nuestro hogar nunca faltó el amor o el cariño familiar, pero es duro pensar en los momentos en los que no pudimos darles con el gusto, evitamos salir de vacaciones o los más pequeños debieron usar la ropa vieja de sus hermanos porque no alcanzaba para tener guardapolvos o zapatillas nuevos”, agrega. Con esos recuerdos ya sepultados, Elvira afirma que la veneración que siente por el patrono del pan es inquebrantable.