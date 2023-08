Mónica Farro reveló detalles del apasionado romance que tuvo con Juan Román Riquelme: “Me insistió mucho”

“Fui una botinera diferente, nunca dejé de hacer nada. En todos los países que viajé con él trabajé más que nunca, hacía televisión. Me casé a los 17 y me separé a los 34. Nunca me dijo ‘no te pongas esto’, salí en tapas de revista, trabajé en un canal de deportes, dabas clases de step, hice de todo… A mi marido no le cocinaba, él concentraba mucho, fui muy distinta”, aseguró Farro.