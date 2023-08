Raúl Canosa: el desafío de ser capaz de conmover a través del piano

- Llega relativamente tarde, comparado con otros pianistas. Yo tomé unas clases de música cuando era pequeño, pero como era un chico muy inquieto, pues no prestaba mucha atención y eran clases de solfeo, no de piano, entonces la profesora le dijo a mi madre: “Mejor, póngalo en clases de esgrima, que seguro que se lo pasará mejor”. Mi madre, muy contenta, dijo; “pues será deportista o abogado o arquitecto”. Y fue hasta algún año después que fui a jugar a los videojuegos a casa de un amigo y su madre era pianista. Me puso a tocar el piano, tocamos una pieza muy sencilla, pero ella tocaba una parte más compleja. Empecé a estudiar con ella y entré en el conservatorio a los 11 años, donde me gradué antes. Empecé el máster a los 20 en la Colburn School de Los Ángeles. La gente me ha animado a seguir. Pero sobre todo hay algo dentro de mí que me lleva a tocar, a practicar, a querer preparar y compartir este tipo de música.