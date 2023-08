La espectacularización de la política

Al comenzar mis vacaciones de verano en lo alto del Pirineo de Huesca, justo en la frontera con Francia, tomé la decisión de desconectarme por completo de las noticias de prensa —tanto online como en papel— y de televisión. Por ahora lo he cumplido y me parece que he ganado más tranquilidad de espíritu. En las semanas que precedieron a las elecciones generales en España —el 23 de julio— el griterío en los medios de comunicación se hizo a menudo insoportable. Algunos dicen que hay un enorme «ruido mediático», pero sobre todo lo que hay es un lamentable espectáculo en el que los políticos de partidos opuestos se cruzan insultos gritos y descalificaciones.