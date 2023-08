¿Tendrá minutos Tomás Albornoz?

Diametralmente opuesto es el caso de Albornoz. El talentoso apertura surgido en Tucumán Rugby no ha tenido oportunidad de ser titular en ningún partido, y casi no ha tenido minutos en cancha, a pesar de que en esos pocos momentos de acción se mostró muy activo y demostró que tiene condiciones de sobra para conducir al equipo. Así lo hizo en los apenas 11 minutos que tuvo ante Sudáfrica, ingreso que fue motivado por fuerza mayor (salida temporaria de Santiago Carreras por conmoción) y no por decisión táctica. Ni siquiera la ausencia de Nicolás Sánchez (tampoco estará entre los 23 de mañana, afectado por un cuadro viral) ni la del pateador Emiliano Boffelli alcanzaron para darle más tiempo en cancha a Albornoz.