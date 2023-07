Araceli González tiene SIBO: cómo es la estricta dieta que debe cumplir la actriz

Por último, la protagonista de novelas como Mujeres asesinas, Guapas y El hombre de tu vida, cerró: “Lo tomé con mucha calma, no me estresó recibir ese diagnóstico. Me frenó porque venía como medio enloquecida. La verdad es que no puedo hacer nada, lo tengo. Son los stops que nos pone la vida. Me sirve para volver a mi camino de comer bien, con los tiempos de comer bien. No me asusta la dieta, es muy parecida a la dieta que yo hice toda mi vida hace un tiempo”.