Sombras chinescas en el “patio trasero” de Estados Unidos

Los aviones supersónicos

Un acuerdo se está hilvanando trabajosamente con el FMI del que es mayoría, de número y dólares, EEUU. Al ocupante de la Casa Blanca (Trump, ahora Biden) se recurre cada vez en demanda de soporte para las peticiones argentinas ante el organismo internacional. Ergo, se les deben favores. ¿Como, entonces, podrá decidirse la compra de aviones chinos y desechar la oferta de EEUU, así Sabino Vaca Narvaja, embajador -no “de carrera”- en Pekín haga todas las gestiones económico-comerciales y políticas por los aviones chinos? No se nos olvida (y a los funcionarios de EEUU, tampoco) que el embajador de la Nación Argentina en China y en ocasión de la visita de la titular de la Cámara de Representantes de EEUU a Taiwán, Nancy Pelosi se expresara muy suelto diciendo “Nosotros estamos seguros de que esta visita ha sido una provocación para China y ha sido un problema para toda la comunidad internacional”. Presidencia y Cancillería argentina, no cuestionaron esas inapropiadas y temerarias expresiones del embajador. Lo que es grave -así sea Vaca Narvaja un activo contacto con los popes del comunismo chino- es lo que devendrá en las relaciones con los EEUU. El Capitolio decide sobre ayudas financieras a nuestro país. Simple la fórmula. Natural sus consecuencias.