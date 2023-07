"No volveríamos al país", el sorpresivo video de argentinos viviendo en España duramente criticado y que se volvió viral

Seguidamente, otros consultados dieron sus fundamentos de por qué razones no volverían a vivir en su tierra natal. “No voy a decir nunca porque nunca digas nunca, pero no volvería a vivir en Argentina”, indicó una joven. Otra pareja aseguró: “Ninguno de los dos. Si no es por necesidad, no. Al menos yo volvería a visitar a mi familia y a mis amigos pero volver a vivir en Argentina, no”.