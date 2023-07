Larreta y Bullrich llegarán a Chubut confiando en un último batacazo electoral antes de las PASO

El mandatario provincial de corte massista es uno de los dirigentes más desprestigiados de Chubut. La promesa que hizo a los docentes de elevar sus salarios hace cuatro años no sólo no se cumplió, sino que los profesionales reclaman que alcanzan apenas el 50% de la canasta básica en materia salarial. Además, estos reclamos condujeron a que desde hace más de seis años no se cumpla el ciclo lectivo escolar de 180 días, lo cual multiplicó las críticas al Gobierno.