Festival de Cine: “Hacer una película es como tener un hijo”

- Fue una propuesta de Hernán Casciari a su comunidad en Orsai, con más de 10 años de su revista literaria. “Ponemos plata; vendemos 6.000 bonos de U$S 100 cada uno, y con lo que juntamos hacemos una película”, propuso. Compramos los derechos de “La uruguaya” porque Mairal es amigo en Orsai. Él accedió, y cuando se juntó la plata se pagaron los derechos y me convocaron a mí a dirigir esta “respuesta cinematográfica a una obra literaria”, como dice Casciari. Empezamos a trabajar en el guión con varios guionistas; A mí se me dejó participar, incluso escribir algunas escenas. Mi opinión siempre se escuchó; de hecho me decían “hasta que no estés contenta con el guión no filmamos”, y fue así. Fue muy lindo; Pedro participó, opinó. Y si bien el guión no es copia exacta del libro, Pedro siempre acompañó con mucha generosidad todo el proceso; lo hicimos muy en conjunto.