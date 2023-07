Las Voces del Norte: un abrazo de 58 años las sigue arropando

- Veníamos viajando de Bahía Blanca a Tucumán, teníamos que cantar al otro día y nos turnábamos para manejar. Paramos a cargar nafta, no sé si era San José de La Dormida, en Córdoba, justo hay un cruce y Oscar pide manejar. Yo venía de manejar desde Río Cuarto, entonces me tiro a dormir. Oscar era muy volador, no se fijó en los carteles y en vez de volver a la Ruta 9, se metió por un camino y cuando nos despertamos vimos que este se terminaba. Le había metido 50 km y hubo que retroceder. ¡Hicimos 100 km más! Los escenarios de esa época no eran los que hay ahora, hemos llegado a cantar arriba de fardos de alfalfa. Era un festival en Aguilares, ponían esos tachos de petróleo y encima los tablones y un día, desde la noche anterior, parece que había llovido y los tablones estaban más o menos. Lo transmitía LV12 en directo y había un grupo de baile, ahí estaban los bailarines meta zapatear. Resulta que se había roto uno de los tablones y entramos nosotros; habían hecho un hueco de 30 centímetros más o menos y entramos nosotros, primero Julio que no lo ve al hueco. Entro yo y lo esquivo y pego el grito: “¡Guarda el hoyo!” La cuestión es que salió por la radio: “Las Voces del Norte… ¡guarda el hoyo!”. Y Roberto no lo vio y metió toda la pata.