Cartas de lectores III: Monumento a Roca en Bariloche

Con gran sorpresa vemos que habrá cambios en el Centro Cívico de Bariloche, donde se trasladará el monumento de Roca a otro lugar. Las autoridades locales manifestaron que se quiere poner en valor la plaza central de la ciudad, aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos. Sin duda el objetivo es ocultar a quien fuera dos veces presidente de la República y fundador de la Argentina moderna. Roca fue el mejor presidente de la historia argentina. La Campaña del Desierto, aprobada y autorizada por ley por el Congreso de la Nación, fue el mayor acto de soberanía de la Argentina. La Conquista no fue la aniquilación del indio, no hubo hazañas guerreras ni batallas impresionantes, sino que fue una actitud enérgica de posesión de esa parte de Argentina, que hasta entonces, en los hechos, no era nuestra. Más que una expedición militar, fue un acto posesorio. El gran presidente que fomentó la inmigración, generó un Estado fuerte, que no significa grande, para que su misión propulsora, administradora y controladora la ejerciera con aptitud y eficiencia. Empieza la etapa de “Paz y Administración”. La ley 1.420, de educación primaria, gratuita, obligatoria y laica, casi triplicó en seis años los alumnos de la escuela primaria, e hizo de la Argentina el país con menos analfabetos de Latinoamérica. La ley de Registro Civil, la expansión de ferrocarriles, el Puerto de Buenos Aires. Roca dio el marco para el desarrollo libre y ordenado. El Estado daba tranquilidad a los ciudadanos, optimismo al inversor, confianza a la moneda y respaldo a toda empresa de bien público. Hemos caído en la terrible decadencia de ignorar nuestra historia, que nos permitió estar entre los países más desarrollados del mundo. Ya Tucumán castigó a uno de sus hijos más destacados, reemplazando el nombre de un tramo de nuestra avenida Roca. La casa de Vizcacheral, donde Roca pasó su infancia, está destruida y abandonada. Sin entrar en polémicas políticas e ideológicas, desconocer la importancia y el aporte de Roca, que creía en la educación como base de la dignidad, el trabajo y el bienestar general, y rol del Estado de tutelar y estimular, es síntoma de una decadencia y una vuelta al subdesarrollo, después de haber alcanzado un nivel de país entre los más destacados del mundo. Nuestro compromiso para superar este deterioro moral, ético y económico que vivimos los argentinos es tomar el ejemplo de hombres como Roca, con visión, grandeza y patriotismo.