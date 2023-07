“Tengo miedo cada vez que salgo de casa y cuando mi marido sale a trabajar”

Paredes explicó que esa noche salían de la casa de Javier Ovejero, el marido de su prima, donde habían concurrido por una reunión familiar, y regresaban a casa con su esposo y su hija de un año cuando frenaron para comprar un chocolate. En ese momento una camioneta EcoSport les cortó el paso y un Chevrolet Onix se ubicó detrás del taxi para encerrarlos. “Tres hombres armados sacaron a mi marido del auto y a mí me decían que no me moviera. Decían que eran policías y que estaban realizando un operativo antidrogas. ‘Llamalo a Ovejero’, me decía uno, pero cuando saqué el teléfono me lo quitaron de la mano”, recordó. Luego vio cómo metían a Lizárraga dentro de la camioneta para llevárselo.