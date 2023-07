Alimentación y salud: cuál es la fruta con mayor cantidad de vitamina C en el mundo y cada vez más recomendada

De acuerdo al estudio "Phytopharmacology of Acerola (Malpighia emarginata) and its potential as functional food", las frutas de la acerola son bien conocidas por su alto contenido de vitamina C, compuestos fenólicos, incluidos derivados del ácido benzoico, fenilpropanoides, flavonoides, antocianinas y carotenoides.