"Son irrelevantes": Carlos Melconian cuestionó las medidas económicas anunciadas por Massa

“El tema de la moneda y el tema de la brecha ha llevado a esta situación casi artística, con una seudo complicidad del Fondo. Lo que está claro acá es que la administración actual quiere llegar a la PASO sin devaluar, no quiere llegar rompiendo con el FMI, ni que el Fondo rompa. No quiere que la brecha se le escape de una magnitud aceptable (de entre 90 y 100%). Y con todo eso tiene una inercia de U$S100.000 de pérdida por día que no puede parar, y los vencimientos de deuda, sin reservas. Es una situación muy compleja”, agregó.