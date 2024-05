El poliamor entusiama poco a los jóvenes tucumanos, según un sondeo basado en “Felices los 6”

Si bien esta manera de vincularse afectivamente fue impulsada mayormente por las nuevas generaciones, en Tucumán se la mira con un dejo de desconfianza. “Monogamia o bala”, dijo con humor la joven Ivanna Silva al contestar la encuesta. Luego agregó: "no confío en la poligamia. Una relación con una sola persona ya es complicada en términos de brindar tiempo y atención de calidad, no me imagino con varias al mismo tiempo”.