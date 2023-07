"Antes la UNT gastaba más del 100% del presupuesto en sueldos; ahora se hacen obras con fondos propios"

Una obra en particular sufrió demoras, según contó, debido a que requirió permisos de la Comisión de Patrimonio. Se trata de la reparación del edificio de la ex Legislatura, de Virgen de la Merced 25, que en septiembre de 2011 había sido donado por la Provincia a la Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento. “Es una obra que no se nota, pero desde el año pasado venimos trabajando. Tiene muchos problemas adentro; se llovía por entero. Se tomó la decisión de poner una cubierta nueva, se cambiaron chapas, canaletas, y hasta muchos tirantes. Y ahora también la fachada”, contó Mohamed. Agregó que una vez que se garantice que no se llueven los techos se empezará a intervenir en el interior. “Es una obra lenta, pero la recuperación de todos los edificios históricos lo es”, advirtió.