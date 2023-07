Cartas de lectores: Malvinas

Las Malvinas volverán a nuestro patrimonio, como debe ser… Eso sí, habrá que cumplimentar ciertos requisitos: igualar o superar el PBI del Reino Unido, que sus egresados universitarios hagan doctorados en nuestras universidades, que el índice de pobreza sea menor al de los ingleses, que no haya abandono escolar del 50% en el ciclo secundario, que cualquier ciudadano instruido pueda solventar a su familia sin tener que depender de una ayuda estatal, que nuestra fuerza aérea recupere y aun aumente la enjundia que tuvo en 1982, que brillemos en las pruebas PISA, que erradiquemos a los barrabravas como ellos erradicaron a los hooligans, que nuestra inflación sea inferir a la de ellos, que dejemos de mendigar al Fondo, que regresen los jóvenes que se están yendo, que nuestros índices de pobreza dejen de asombrar al mundo, que no se produzcan muertes innecesarias por ilegales cortes de ruta, que el narcotráfico libere Rosario. En fin, no sé si será mucho, pero es necesario; cualquier otra acción será clamarle al viento que no sople.