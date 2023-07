Desencuentro diplomático: UE no reconoce la postura de Argentina sobre las Malvinas

Precisión

Ayer, ante la consulta de múltiples medios internacionales, el principal vocero de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Peter Stano, explicó que los Estados miembro de la UE no habían cambiado sus puntos de vista y posiciones, respecto de las Islas Malvinas. “La UE no está en condiciones de expresar ninguna posición sobre las Falklands/Islas Malvinas, ya que no hay ningún debate en el Consejo sobre este asunto”, puntualizó. Subrayó, además, que en ningún momento se intentó desde el bloque europeo un llamamiento a que se negocie entre ambas naciones.