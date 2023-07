Fuerte cruce entre Amalia Granata y el Pollo Álvarez: qué pasó entre la diputada y el periodista

Acto seguido, el programa de Ángel de Brito fue a buscar a Álvarez para conocer su versión y darle su derecho a réplica. "Me incomoda la situación. Obviamente, yo ya estaba al tanto de eso porque una vez me lo hicieron saber, no sé si Amalia o el marido. Viene mucha gente al programa y la gente habla. Yo me conozco, no hablo mal de nadie. Yo le escribí a Amalia porque tenemos una muy amiga en común. Si vos me decís 'me sentí incómoda en el programa', trato de entender por qué y si me equivoqué en lo que dije o en el invitado, pido perdón. Le mandé una nota de voz", explicó el periodista.