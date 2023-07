Quién es Yamila Rodríguez, la estrella de la Selección argentina que se tatuó a Cristiano Ronaldo e ignora a Messi en las redes

El Mundial de Fútbol femenino comenzó y con ello se conoció un particular detalle de una de las estrellas de la Selección argentina. Yamila Rodríguez, ex Boca Juniors y quien fue comprada por el Palmeiras de Brasil, señaló que es fanática de Cristiano Ronaldo y sorprendió al revelar que no sigue a Lionel Messi ni siquiera en sus redes sociales.