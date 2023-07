A 12 años de emigrar a México, así está hoy Federico, el hijo de Mónica Ayos, actual galán de novelas

No obstante, el muchacho reconoció que sus primeros años como actor no fueron fáciles en la ciudad de México. “Me costó mucho conseguir mi primer trabajo. Ahí conocí la profesión realmente, cuando empecé a lidiar con los repetidos “no”, con ir a dejar mi currículum y que me digan “gracias”, casi sin mirarme. Ese rechazo me hizo mentalmente fuerte, y me hizo desarrollar seguridad y confianza para que no me afecte”, contó.