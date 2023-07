¿Una broma de mal gusto? Llanto y golpes en el programa de streaming de la tucumana Juariu

Cuando se hizo el estudio, la ecógrafa le recomendó que fuera a un especialista y terminó en el Hospital Italiano. “Encontramos un médico que me dijo: ‘Te operás, si es bueno lo tenés afuera, y si es malo vemos qué hacemos’. Todos sabían que era algo malo pero no me lo decían, me dejé llevar por la corriente. Me operaron y ya había un panorama bueno, me sacaron nódulos de la axila para ver si se había expandido, pero no. Había que esperar para ver si era malo o bueno. Yo estaba con cara de pánico y el médico me dijo que no pensara, que actuara”, relató.