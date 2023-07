Carlos Alcaraz, el fenómeno que conquistó Wimbledon

- Para la historia: desplomado sobre el césped de La Catedral, Alcaraz empieza a disfrutar. Es el segundo major de su carrera -tras el US Open del año pasado- y la primera corona en un Wimbledon que promete contarlo muchas veces más en lo alto del podio. Además, ha derrotado a Djokovic en la pulseada por el número uno del ranking, que no sólo mantiene; también consolida. Un prodigio de 20 años que va acomodándose en el trono, firme tras recibir la posta de un big three que Djokovic intentará mantener vigente. Por tenis, por mentalidad y por proyección, es difícil adivinar hasta dónde llegará Alcaraz. Por ahora es pura sonrisa y espontaneidad. Así recibió la copa de manos de Kate Middleton, futura reina consorte de Inglaterra. Mientras, en casa deliran: por sexta vez un español ha conquistado el All England. Antes lo habían logrado Manolo Santana, Conchita Martínez, Rafael Nadal (dos veces) y Garbiñe Muguruza.