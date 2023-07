Una misión desafiante para Atlético Tucumán: batir a Newell’s en Rosario

El “decano” llega al “Coloso Marcelo Bielsa” con siete jugadores al límite de la suspensión. Adrián Sánchez, Francisco Di Franco, Joaquín Pereyra, Guillermo Acosta, Bruno Bianchi, Renzo Tesuri y Marcelo Estigarribia suman cuatro amarillas y en caso de ser amonestados se perderán el duelo contra Independiente. Más allá de la situación límite, el dúo técnico se tomó con humor la pregunta al respecto. “La única forma de evitar que sean amonestados que se me ocurre es robándole la tarjeta al árbitro, pero igual eso no garantiza nada, a veces llevan dos -dijo Orsi-. Tienen que jugar concentrados, no podemos poner por delante esta situación, si son amonestados apelaremos al recambio, ojalá que no haga falta”.