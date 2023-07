Verónica Ojeda y Mauricio D' Alessandro protagonizaron un tenso cruce en vivo: “Es un payaso”

Tras escuchar estas palabras, Verónica volvió al móvil y le respondió. “Miente, miente, que algo quedará… Él no me ganó absolutamente nada, es un payaso. Dijiste cualquier cosa. No me ganó a mí ni a mí ni a los herederos. El juicio de Diego va a comenzar a fin de noviembre y este hombre es un farsante, dice cualquier cosa”.