Cinthia Fernández cruzó a Andrés Nara por hablar de la salud de Wanda

El padre de la conductora de Masterchef aseguró que él no dio "ninguna conferencia". "Simplemente en la puerta del sanatorio había como 50 medios, en los cuales me atacan. Y ayer fue una tarde terrible, porque yo no dejo de ser Andrés Nara, el papá de ella, tengo una situación complicada y no están dando información”. “Sí, pero salía la noticia y vos estabas dando notas en programas. Notas telefónicas", le dijo la panelista.