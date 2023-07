Ginebra, Hathersage y las patrias íntimas

Después de mi sesión, recorro la ciudad con Katy, traductora simultánea de la ONU que tiene la ardua tarea de tender puentes de comprensión con velocidad y precisión para el intercambio fluido de posiciones sobre asuntos delicados. Katy me lleva a la Grand Rue, en la ciudad vieja, y me muestra una frase en francés grabada en una placa de granito adherida a la pared de una casa. “De todas las ciudades del mundo, de todas las patrias íntimas que un hombre busca merecer en el transcurso de sus viajes, Ginebra me parece la más propicia para la felicidad“. La frase es de Borges, quien eligió la ciudad para morir.