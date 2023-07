Wimbledon: se viene la final soñada

Pocas veces estuvo tan clara la proyección hacia la final como en Wimbledon 2023. Desde el primer día no había dudas acerca del camino triunfal que se abría ante Carlos Alcaraz (foto) y Novak Djokovic. Y así de contundente fue el tránsito de ambos hacia el gran choque de mañana en el All England. El ejemplo de la enorme diferencia que ambos han marcado sobre el resto quedó evidenciado con las semifinales de ayer, en las que no cedieron sets.