Martín Lousteau, sobre la renuncia de Rinaldi: “Jorge Macri le agradece como si fuera un gesto patriótico”

A través de redes sociales, el dirigente de Evolución, apuntó: “Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores”.