El contundente descargo de "Chachi" Telesco tras el pedido de disculpas de "Maju" Lozano

"Quiero pedir disculpas públicamente a Chachi, realmente no fue mi intención, era otra época, eso no lo justifica. Me vi, volví a ver ese video en esa situación que me pone tremendamente mal. Se trata de ir aprendiendo y deconstruirse, estamos todos en deconstrucción. No volvería a hacerlo claramente, bajo ningún punto, ni con ella ni con nadie. Muy lejos está de mi lastimar a alguien, como lo dijo ella en sus videos y realmente pido disculpas públicamente", agregó.