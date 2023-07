Ritondo, contra Pichetto: "Es muy raro, reivindicando a Massa y atacando a Bullrich"

El Auditor General de la Nación lanzó ayer duras críticas Bullrich y consideró que su concepto de campaña "no es apropiado para el sistema democrático". "'Todo o nada' me parece un concepto no apropiado para el sistema democrático. Si estuviéramos en Sierra Maestra o en el levantamiento en Nicaragua, que mirá cómo termina -el presidente Daniel- Ortega… No creo en eso. Hay que tener cuidado con las palabras", afirmó durante una entrevista en Radio con Vos, consignó La Nación.