Historia de vida: Ámbar crece y descubre paso a paso el mundo del sonido

Bailar es una actividad que a Ámbar siempre le gustó, su mamá cuenta que durante horas veía los videos de la música que más se escucha en la actualidad estudiando con precisión los movimientos: “Antes ella se acercaba al parlante y tocaba la vibración y ahora ya puede escucharlo, eso es increíble. Era mucho el miedo que sentía ante la posibilidad del implante, yo no me decidía del todo, entonces me puse a buscar en Facebook a personas que hayan operado a sus hijos y me contaron la experiencia, que fue buena y ahí tomé la decisión de que iba a ser lo mejor para ella”.