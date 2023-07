Yedlin, duro con Milei tras su insólito planteo en Diputados: "es un personaje televisivo que desconoce de política"

"Están en una interna muy compleja de ellos, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Están muy muy complicados para sentarse juntos. Ellos podrían también haber bajado y votar en contra. No dar quórum no es la única herramienta que existe para estar en contra. Uno puede sentarse, discutir, dar sus razones y votar en contra. No lo pueden hacer porque no hay, en este momento y posiblemente tiene que ver con la paso, están en una interna propia que les impide actuar como bloque y no quieren mostrar eso a la sociedad. Y nos dejan a todos sin leyes. Es una vergüenza", reclamó el tucumano.