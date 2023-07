Milan Kundera, creador de reflexiones eternas

“¿Cómo vivir en un mundo con el que uno no está de acuerdo? ¿Cómo vivir con la gente si uno no considera suyas ni sus penas ni sus alegrías? Si sabe que no es parte de ellos”, se pregunta el novelista y escritor checo Milan Kundera en “La insoportable levedad del ser”, su obra más conocida. Esas interrogantes y sus reflexiones recorrieron el mundo y quedaron impresas en el inconsciente colectivo. Y quedarán en la literatura, aunque él ya no esté: es que ayer, a los 94 años, el autor falleció, dejando un gran legado en el universo de las letras.